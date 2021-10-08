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Юлія Захарченко |

Попри відмову Джеляла: заступника голови Меджлісу вивезли з СІЗО Сімферополя

Попри відмову Джеляла: заступника голови Меджлісу вивезли з СІЗО Сімферополя

Російські окупанти вивезли заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з СІЗО Сімферополя, де його утримували останній місяць.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, його помістили у відділення лікарні, де проводять стаціонарну психолого-психіатричну експертизу особам, яких тримають під вартою.

Адвокат зазначив, що Джелял відмовлявся від проходження психологічної експертизи, оскільки для її проведення не було підстав.

Полозов наголосив, що заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу не має проблем з психологічним здоров’ям, тому немає підстав для того, щоб утримувати його в психіатричній лікарні.

Адвокат вважає, що не можна припустити інші причини такого рішення російських окупантів, крім застосування каральної практики. Психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

За словами Полозова, захист оскаржуватиме незаконне рішення про направлення заарештованого Джеляла до стаціонару психіатричної клініки.

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Фото: Рефат Чубаров

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