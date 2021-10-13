Осенние каникулы 2021 в школах могут начаться не 25 октября, как планировалось, а на неделю раньше. Все из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Министерство образования и науки уже рекомендовало всем учебным заведениям в Украине объявить каникулы 2021 с понедельника 18 октября.

Но структуру и продолжительность учебного года и отдыха в школах определяют только педагогические советы школ. Поэтому все зависит от них.

В каких городах школьники пойдут на осенние каникулы 2021 уже с понедельника 18 октября — читайте в материале.

Киев

Для киевских школ каникулы 2021 начнутся по графику — с 25 октября. В КГГА объяснили, что сейчас в школах столицы болеют коронавирусом менее 0,3% учеников (от всего количества школьников).

Кроме того, во всех школах прививки против Covid-19 получили более 86% работников.

Харьков

Осенние каникулы 2021 для харьковских школьников начнутся с 18 октября и продлятся две недели — до 31 октября включительно.

В Харьковском горсовете объяснили, что решение начать школьные каникулы на неделю раньше было принято на заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Одесса

С 18 октября все школы Одессы переходят на дистанционное обучение. Каникулы здесь начнутся, как и планировалось, с 25 октября и продлятся до 31.

За парты одесские школьники вернутся уже с 1 ноября.

Львов

Во Львове с 18 октября усиливают карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Поэтому все школьники идут на двухнедельные осенние каникулы. К очному обучению они вернутся с 1 ноября.

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Ивано-Франковск

Школы Ивано-Франковска также решили начать каникулы 2021 на неделю раньше — с 18 октября.

Мэр города Руслан Марцинкив объяснил, что планово школьники должны были пойти отдыхать с 25 октября. Но каникулы решили перенести, чтобы предупредить заболеваемость Covid-19 и сезонные болезни.

Хмельницкий

Департамент образования и науки Хмельницкого городского совета рекомендовал образовательным учреждениям начать осенние каникулы с 18 октября. Но решающее слово все же оставили за педагогическими советами учреждений.

Однако если же школы уйдут на каникулы с 18 октября, то к обучению школьники должны вернуться с 25 октября.

Винница

В Виннице осенние каникулы начнутся 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Решение о переносе приняли руководители школ, чтобы не разрывать выходные.

Поскольку 14 октября (в четверг) празднуют День защитников и защитниц Украины, а рабочий день за 15 октября (пятница) перенесли на 23 октября, то школьники будут отдыхать 11 дней — с 14 по 24 октября.

Херсон

Херсонские школьники пойдут на осенние каникулы с 18 октября, а вернутся к учебе — 24. Соответствующее решение приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС из-за высокого уровня заболеваемости Covid-19.

12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала предложение Минздрава перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября.

Как объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, ситуация с распространением коронавируса ухудшается, в частности ежедневно у сотен детей обнаруживают Covid-19.

По его словам, досрочное начало каникул для школьников даст возможность повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов.