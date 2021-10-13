Осенние каникулы 2021 в школах могут начаться не 25 октября, как планировалось, а на неделю раньше. Все из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.
Министерство образования и науки уже рекомендовало всем учебным заведениям в Украине объявить каникулы 2021 с понедельника 18 октября.
Но структуру и продолжительность учебного года и отдыха в школах определяют только педагогические советы школ. Поэтому все зависит от них.
В каких городах школьники пойдут на осенние каникулы 2021 уже с понедельника 18 октября — читайте в материале.
Киев
Для киевских школ каникулы 2021 начнутся по графику — с 25 октября. В КГГА объяснили, что сейчас в школах столицы болеют коронавирусом менее 0,3% учеников (от всего количества школьников).
Кроме того, во всех школах прививки против Covid-19 получили более 86% работников.
Харьков
Осенние каникулы 2021 для харьковских школьников начнутся с 18 октября и продлятся две недели — до 31 октября включительно.
В Харьковском горсовете объяснили, что решение начать школьные каникулы на неделю раньше было принято на заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Одесса
С 18 октября все школы Одессы переходят на дистанционное обучение. Каникулы здесь начнутся, как и планировалось, с 25 октября и продлятся до 31.
За парты одесские школьники вернутся уже с 1 ноября.
Львов
Во Львове с 18 октября усиливают карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Поэтому все школьники идут на двухнедельные осенние каникулы. К очному обучению они вернутся с 1 ноября.
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Ивано-Франковск
Школы Ивано-Франковска также решили начать каникулы 2021 на неделю раньше — с 18 октября.
Мэр города Руслан Марцинкив объяснил, что планово школьники должны были пойти отдыхать с 25 октября. Но каникулы решили перенести, чтобы предупредить заболеваемость Covid-19 и сезонные болезни.
Хмельницкий
Департамент образования и науки Хмельницкого городского совета рекомендовал образовательным учреждениям начать осенние каникулы с 18 октября. Но решающее слово все же оставили за педагогическими советами учреждений.
Однако если же школы уйдут на каникулы с 18 октября, то к обучению школьники должны вернуться с 25 октября.
Винница
В Виннице осенние каникулы начнутся 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Решение о переносе приняли руководители школ, чтобы не разрывать выходные.
Поскольку 14 октября (в четверг) празднуют День защитников и защитниц Украины, а рабочий день за 15 октября (пятница) перенесли на 23 октября, то школьники будут отдыхать 11 дней — с 14 по 24 октября.
Херсон
Херсонские школьники пойдут на осенние каникулы с 18 октября, а вернутся к учебе — 24. Соответствующее решение приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС из-за высокого уровня заболеваемости Covid-19.
12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала предложение Минздрава перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября.
Как объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, ситуация с распространением коронавируса ухудшается, в частности ежедневно у сотен детей обнаруживают Covid-19.
По его словам, досрочное начало каникул для школьников даст возможность повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов.