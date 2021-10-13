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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Школьные каникулы в Украине могут начаться досрочно

школа канікули

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября поддержала предложение Минздрава рекомендовать МОН перенос осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

Как объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, ситуация с распространением коронавируса ухудшается, в частности ежедневно у сотен детей обнаруживают Covid-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию.

— Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества не обязательных социальных контактов, — подчеркнул министр.

Ляшко отметил также, что все педагоги должны быть вакцинированы до ноября, иначе будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

По его словам, вакцинация для учителей — не только возможность продолжать работать, но и защита своей жизни и здоровья.

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Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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