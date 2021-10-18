Осінні канікули 2021 у школах можуть розпочатися не 25 жовтня, як планувалося, а на тиждень раніше. Все через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Міністерство освіти і науки вже рекомендувало всім навчальним закладам в Україні оголосити канікули 2021 з понеділка 18 жовтня. Але структуру і тривалість навчального року та відпочинку у школах визначають лише педагогічні ради шкіл. Тож все залежить від них.

У яких містах школярі підуть на осінні канікули 2021 вже з понеділка 18 жовтня – читайте у матеріалі.

Київ

Для київських шкіл канікули 2021 розпочнуться за графіком – з 25 жовтня. У КМДА пояснили, що станом на зараз у школах столиці хворіють на коронавірус менш ніж 0,3% учнів (від усієї кількості школярів).

Крім того, в усіх школах щеплення проти Covid-19 отримали понад 86% працівників.

Харків

Осінні канікули 2021 для харківських школярів розпочнуться з 18 жовтня і триватимуть два тижні – до 31 жовтня включно.

У Харківській міськраді пояснили, що рішення почати шкільні канікули на тиждень раніше ухвалили на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб стримати поширення коронавірусу.

Одеса

З 18 жовтня всі школи Одеси переходять на дистанційне навчання. Канікули тут розпочнуться, як і планувалося, з 25 жовтня і триватимуть до 31.

За парти одеські школярі повернуться вже з 1 листопада.

Львів

У Львові з 18 жовтня посилюють карантинні обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. Тому усі школярі йдуть на двотижневі осінні канікули. До очного начання вони повернуться з 1 листопада.

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Івано-Франківськ

Школи Івано-Франківська також вирішила розпочати канікули 2021 на тиждень раніше – з 18 жовтня.

Мер міста Руслан Марцінків пояснив, що планово школярі мали би піти відпочивати з 25 жовтня. Але канікули вирішили перенести, щоб попередити захворюваність на Covid-19 і на сезонні хвороби.

Хмельницький

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендував освітнім закладам розпочати осінні канікули з 18 жовтня. Але вирішальне слово все ж залишили за педагогічними радами закладів.

Проте якщо ж школи підуть на канікули з 18 жовтня, то до навчання школярі повинні повернутися з 25 жовтня.

Вінниця

У Вінниці осінні канікули розпочнуться 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. Рішення про перенесення ухвалили керівники шкіл, щоб не розривати вихідні.

Оскільки 14 жовтня ( у четвер) святкують День захисників і захисниць України, а робочий день 15 жовтня (п’ятниця) перенесли на 23 жовтня, то школярі відпочиватимуть 11 днів – з 14 до 24 жовтня.

Херсон

Херсонські школярі підуть на осінні канікули з 18 жовтня, а повернуться до навчання – 24. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з ТЕБ і НС через високий рівень захворюваності на Covid-19.

12 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала пропозицію МОЗ перенести осінні канікули в закладах освіти на 18 жовтня.

Як пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, ситуація з поширенням коронавірусу погіршується, зокрема щодня у сотень дітей виявляють Covid-19.

За його словами, достроковий початок канікул для школярів дасть можливість вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості необов’язкових соціальних контактів.