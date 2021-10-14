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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Длительность осенних каникул могут увеличить с недели до 28 дней — Кузин

канікули школа

Осенние каникулы, которые обычно длятся неделю, могут продлить до трех-четырех недель. В таком случае вместо семи дней школьников могут отправить отдыхать на 21-28 дней.

Сейчас над такой инициативой думают Министерство здравоохранения и Министерство образования. Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин.

— Скорее всего, каникулы будут немного продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся до двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке три-четыре недели, — добавил он.

Игорь Кузин объяснил, что дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, поэтому большое количество классов закрывается на карантин из-за случая коронавируса у ученика или учителя.

По его словам, на стационарном лечении из-за Covid-19 находится 607 детей. Это составляет 21% от количества коек, которые были выделены на педиатрическом направлении.

Министерство образования и науки уже рекомендовало всем учебным заведениям в Украине объявить осенние каникулы 2021 с понедельника 18 октября. Но структуру и продолжительность учебного года и отдыха в школах определяют только педагогические советы школ.

Поэтому все зависит от них. В каких городах школьники пойдут на осенние каникулы 2021 уже с понедельника 18 октября — читайте в нашем материале.

Источник: Украинское радио

Фото: Depositphotos

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