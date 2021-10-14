Осінні канікули, які зазвичай тривають тиждень, можуть продовжити до трьох-чотирьох тижнів. У такому разі замість семи днів школярів можуть відправити відпочивати на 21-28 днів.

Наразі над такою ініціативою думають Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти. Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін.

– Найімовірніше, канікули будуть трохи продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін три-чотири тижні, – додав він.

Ігор Кузін пояснив, що діти більш активно залучаються в епідемічний процес, тому велика кількість класів зачиняється на карантин через випадок коронавірусу в учня або вчителя.

За його словами, на стаціонарному лікуванні через Covid-19 перебуває 607 дітей. Це становить 21% від кількості ліжок, які були виділені на педіатричному напрямку.

Міністерство освіти і науки вже рекомендувало всім навчальним закладам в Україні оголосити осінні канікули 2021 з понеділка 18 жовтня. Але структуру і тривалість навчального року та відпочинку у школах визначають лише педагогічні ради шкіл.

Тож все залежить від них. У яких містах школярі підуть на осінні канікули 2021 вже з понеділка 18 жовтня – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Українське радіо