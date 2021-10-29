Можно использовать одноразовую или многоразовую медицинскую маску, а также респираторы. Они делятся на три типа: FFP1 (менее эффективные), FFP2 (средний уровень защиты) и FFP3 (высокий уровень защиты).

Министерство здравоохранения рекомендует использовать респираторы класса FFP2 или FFP3 при контакте с людьми, которые могут быть больными Covid-19.