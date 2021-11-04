Митинги антивакцинаторов стали новой реальностью в период пандемии. Акции протеста прокатились по городам Украины. 3 ноября несколько сотен противников вакцинации от коронавируса перекрыли улицы в центре Киева. Все закончилось без правонарушений. По крайней мере, так доложили в столичной полиции, хотя большинство участников были без защитных масок и не соблюдали дистанцию.

В Печерском управлении полиции Киева Фактам ICTV объяснили, что правоохранители реагируют, если совершаются какие-либо провокации или нарушается общественный порядок. Поэтому мы с юристами разбирались, какая ответственность угрожает за участие в таких акциях, если учитывать, что столица находится в красной зоне карантина.

Что грозит организаторам и участникам митингов антивакцинаторов

Прежде всего следует напомнить, что согласно изменениям, внесенным в так называемое карантинное постановление Кабмина, на территории регионов, где установлен красный уровень эпидемической опасности, запрещено пребывание без защитных масок в учреждениях здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, а также на территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м.

Поэтому и организаторы, и участники таких митингов должны помнить, что подвергают других опасности заражения.

– Отдельный важный аспект – нарушение масочного режима и несоблюдение дистанции (не менее метра). Учитывая, что неизвестно, какое количество участников уже имели антитела, такое нарушение фактически представляет угрозу распространения вируса среди граждан, – пояснила в комментарии Фактам ICTV старший юрист Ario Law Firm Ольга Коваль.

По ее словам, как административная, так и уголовная ответственность предусматривает одинаковые штрафы за попытку подвергнуть граждан опасности путем распространения вируса.

В частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает такую ​​ответственность по ст. 44-3 Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом О защите населения от инфекционных болезней, другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями.

Это – наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

Коваль говорит, что если брать в качестве примера митинг антивакцинаторов в Киеве, который состоялся 3 ноября, то здесь нет криминальной составляющей.

– Единственное, уголовная ответственность может наступить по пункту 1 ст. 325 Уголовного кодекса – за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Для отдельных граждан штраф будет составлять от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а для должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. грн, – отмечает юрист.

В то же время пункт второй настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет, если такое нарушение привело к тяжелым последствиям или даже к смерти.

Возможно ли предупредить такие акции

Повлиять на ситуацию может только государство, поскольку политику в сфере вакцинальной кампании формирует Минздрав, настаивает начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, а его ведомство только осуществляет надзор и контроль за субъектами хозяйствования.

Он считает, что такие акции проходят по всему миру из-за отсутствия коммуникации врачей с населением.

– Антивакцинальные кампании, продолжающиеся в Украине с 2008 года, финансируются фармацевтическими компаниями. У правоохранительных органов уже есть доказательная база, что такие акции финансируются исключительно фармацевтическими компаниями, – подчеркнул Рубан.

Однако глава столичной Госпродпотребслужбы уверен, что надо найти способ убедить всех людей в необходимости проведения профилактики от коронавируса, напомнив, какое было сопротивление использованию масок, а сегодня их все носят.

– А сейчас сопротивление вакцинации. Хочу напомнить, что нивелирование инфекций достигнуто именно путем проведения профилактических вакцинаций. Поэтому здесь многое зависит от работы врачей, медперсонала. У нас, к сожалению, очень большой процент антивакцинаторов среди медицинского персонала, – констатировал он.

42% украинцев готовы вакцинироваться – исследование ЮНИСЕФ

Ситуация на самом деле не так уж критическая, если учесть данные опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, проведенного в сентябре-октябре 2021 года.

Выяснилось, что 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы сделать это при определенных условиях. Главные три мотиватора – прививка может предотвратить инфицирование, осложнения от болезни и заражение других людей.

Тех, кто не хочет вакцинироваться, чуть больше – 54,6%. Сомнения возникают из-за недооценки рисков коронавируса, мифов о прививках, опыта близких, советов врачей и т. п.

Однако большинство украинцев, а это 60%, положительно относятся к вакцинации от Covid-19, а 62% соглашаются, что нужно прививаться.