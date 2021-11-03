В Киеве во время митинга антивакцинаторов заявили о себе сторонники дружбы с Россией. На видео, опубликованном в сети, одна из протестующих благодарит РФ за финансирование и призывает к дружбе с россиянами, отмечая, что “войны на самом деле нет”.

Факты ICTV выяснили, что эта женщина является руководителем Черкасского филиала STOP Fake Pandemic/СТОП Фейк Пандемія. Это так называемое общественное движение “против лже-пандемии коронавируса и карантинного террора”. Так пишет о себе сама организация, об этом говорится на аккаунте в соцсети Facebook.

На видеозаписи Елена Фаист, так зовут гражданку, заявляет, что “войну навязали искусственно, но на самом деле ее нет”.

– Друзья… вот я вижу Москва, Питер, хочу передать братьям-славянам привет. Мне присылали деньги даже из России. Низкий вам поклон, вы нас поддерживаете, вы понимаете, что мы единый народ. Нас разделили, мы все в одной лодке плыли и плывем. Нас разделяли специально и травили все эти годы, навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет. Мы это прекрасно осознали и больше не будем вестись на эти провокации…, — говорит участница протеста.

Само видео снимает мужчина, по имени Александр Надежа. Когда позже его спросили, разделяет ли он позицию Елены Фаист по поводу войны, он сообщил, что “у нас война политиков”. В соцсетях Надежи много антивакцинаторских призывов, также он является сторонником возрождения СССР.

В одном из столичных пабликов по поиску краткосрочного заработка появилось объявление о наборе массовки на митинг против вакцинации. За участие в мероприятии обещали гонорар в размере 900 грн.

Реакция полиции

Факты ICTV обратились в полицию с вопросами, обратили ли они внимание на инцидент со сторонниками “российского мира” на митинге антивакцинаторов.

В полиции просмотрели видеозапись и пообещали провести проверку и, вероятно, передать ее Службе безопасности Украины.

— У нас будет проведена проверка, и, скорее всего, мы сообщим об этом факте Службе безопасности Украины и там уже будут принимать соответствующие решения, — сообщила нам в комментарии Оксана Тищенко — пресс-секретарь Печерского управления полиции Киева.

Митинг антивакцинаторов в Киеве начался утром 3 ноября. Противники вакцинации от коронавируса собрались в центре столицы – возле Верховной Рады.

Большинство граждан были без средств защиты и не соблюдали безопасную дистанцию. Основные требования митингующих – отменить карантинные ограничения и запретить принудительную вакцинацию.

Участники акции даже перекрыли несколько улиц в правительственном квартале.