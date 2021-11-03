В Киеве около 100 участников марша антивакцинаторов, выступающих против обязательных прививок от Covid-19, перекрыли несколько улиц.

Среди них улица Грушевского и Петровская аллея возле стадиона Динамо имени Валерия Лобановского.

Участники марша кричат ​​Нет принудительной вакцинации, Киев, вставай!, Не позволим проводить эксперименты над нашими детьми.

Полицейские пытаются убедить митингующих разблокировать дорогу, но люди их не слушают. Пока ситуация спокойная.

Полиция сообщила, что движение транспорта по улицам Грушевского и Лютеранской уже возобновили. Но протесты против вакцинации все еще продолжаются.

Утром 3 ноября в Киеве на площади возле Верховной Рады начался марш антивакцинаторов. Около 8.00 возле стен парламента находилось несколько сотен человек. Сейчас их уже около тысячи.

Большинство участников без защитных масок и не соблюдают социальную дистанцию. Они требуют отмены карантинных ограничений, запретить принудительную вакцинацию и медицину.

Хотя вакцинация от коронавируса в Украине не является принудительной и обязательной для всех граждан. Приказом Минздрава определен только перечень работников, которые должны привиться.

Среди них работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений и работники учебных заведений.