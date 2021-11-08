Мать Илона Маска посетила Украину по приглашению Алены Шевцовой

Мэй Маск – мать изобретателя Илона Маска, автор книги Женщина, которая имеет план… приехала в Киев по приглашению основательницы международной платежной системы LEO Алены Шевцовой.

Мэй Маск – модель, писательница, нутрициолог, мать троих детей. Наиболее известным из них является владелец Tesla и SpaceX Илон Маск. Мэй является автором нескольких книг, самой известной из которых является автобиографическая Женщина, у которой есть план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха.

Алена Шевцова, по приглашению которой Мэй приехала в Киев, является одной из наиболее известных и влиятельных женщин в Fintech-индустрии Украины.

В феврале 2020-го платежная система LEO, принадлежащая Шевцовой, получила валютную лицензию от НБУ, летом 2021 года МПС LEO вошла в четверку крупнейших игроков украинского рынка денежных переводов, а Наблюдательный совет компании возглавил третий президент Украины — Виктор Ющенко.

Как и Мэй Маск, Алена Шевцова является многодетной матерью и имеет свои секреты воспитания детей.

— Зимой я прочитала книгу Мэй Маск и поставила себе цель — пригласить автора в Киев. Чтобы она смогла поделиться с другими женщинами своим опытом – как быть сильной, преодолевать жизненные сложности и препятствия и добиваться успеха. Я рада, что моя цель воплотилась в жизнь, и во время нашего интервью миллионы фанаток Мэй, таких же, как я, получат инсайты от легендарной женщины, — заявила Алена Шевцова.

Мэй Маск приезжает в Украину не впервые – она уже посещала Киев в 2017 году, выступив спикером на бизнес-конференции. А недавно писательница появилась на благотворительном мероприятии в Катаре в вышитом платье известного украинского дизайнера Юлии Магдич.