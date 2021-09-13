На открытии интерактивной аудитории в КНУ им. Шевченко выступил третий президент Виктор Ющенко

В понедельник, 13 сентября, в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко студенты начали обучение в именной аудитории интерактивных технологий.

Накануне класс был торжественно открыт при участии выпускницы вуза, CEO fintech-компании LeoGaming и МПС LEO, акционера Ibox Bank Алены Шевцовой и третьего президента Украины, председателя Наблюдательного совета МПС LEO Виктора Ющенко.

— Поддержка талантливой молодежи — одна из главных идей образовательного проекта Айбокс банка. Именно поэтому Совет банка принял решение поддерживать студентов и выпускников вуза. Речь идет о реконструкции и оснащении аудитории интерактивных технологий, ремонте всего учебного этажа, введении именных стипендий для десяти лучших студентов Института и гарантированном трудоустройстве для талантливых выпускников, – отметила Алена Шевцова во время открытия обновленного класса.

Алена добавила, что они создают для студентов возможность получить современное дуальное образование, потому что они будут проходить практику непосредственно в банке. Это тренд современного образования — теория не должна быть оторванной от производства.

Третий президент Украины и действующий председатель наблюдательного совета МПС LEO Виктор Ющенко подчеркнул важность качественного образования для развития украинской нации и государства.

— Нация, страна которой высоко себя держит в областях образования и технологий, будет занимать лидерские позиции в мире. Поэтому должны в первую очередь заботиться об образовании, потому что это единственный способ передачи знаний между поколениями. Елена Владимировна в который раз удивляет меня деликатным и тонким чувством долга. Я убежден, что задача высшей школы не только выпустить замечательного дипломата, учителя, врача, финансиста – в первую очередь, задача высшей школы заключается в том, чтобы сформировать достойного гражданина, – сказал Ющенко.

Виктор Ющенко также добавил, что достойный гражданин начинается с обязанности, это высокого образования человек, который осознает свою ответственность за множество вещей и явлений в своей стране. Именно такие качества и проявила Елена Шевцова.

— Такие истории лично меня окрыляют — наконец-то в украинском обществе прорастает осознание своих обязанностей и миссии в отношении страны! — отметил Ющенко.

За неравнодушие и реализацию замечательного проекта Алене Шевцовой вручили благодарность ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова и памятные подарки с символикой Университета.

Аудитория Института международных отношений КНУ оснащена современными компьютерами для выполнения любых рабочих задач, интерактивным дисплеем, сочетающим функции учебной доски, планшета и платформы для трансляций, и медийной студией на две камеры для проведения дистанционных конференций и лекций.

На открытии интерактивной аудитории в КНУ им. Шевченко выступил третий президент Виктор Ющенко / 3 фотографии

IBOX Bank работает на украинском рынке с 1993 года. Это классический универсальный банк, который предоставляет все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам любой формы собственности, делая акцент на оперативном и комфортном обслуживании.

В 2020 году IBOX Bank изменил стратегию, взяв курс на преобразование в транзакционный банк полного цикла.

Елена Дегрик Шевцова давно взаимодействует с благотворительными организациями. В декабре 2019 года она передала Национальному институту хирургии и трансплантологии им. Шалимова аппарат радиочастотной абляции.

В сентябре 2020 года институт получил 935 тыс. гривен для проведения сложной детской операции. Весной 2020 года в разгар эпидемии Covid-19 она участвовала в закупке 9 аппаратов ИВЛ. Также были выделены 2,8 млн грн на закупку аппаратов искусственных легких (ЭКМО).

На днях АО Айбокс бан передал 1 777 777 грн на восстановление костела Святого Николая в Киеве и готов в дальнейшем участвовать в финансировании реконструкции памятника архитектуры. Напомним, костел пострадал из-за пожара 3 сентября 2021 года.