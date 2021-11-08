Мати Ілона Маска відвідала Україну на запрошення Альони Шевцової

Мей Маск – мати винахідника Ілона Маска, авторка книги Жінка, яка має план… завітала до Києва на запрошення засновниці міжнародної платіжної системи LEO Альони Шевцової.

Мей Маск – модель, письменниця, нутриціолог, мати трьох дітей. Найбільш відомим з її дітей є засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск. Мей є авторкою кількох книг, найвідомішою з яких є автобіографічна Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху.

Альона Шевцова, на запрошення якої Мей приїхала до Києва, є однією з найбільш відомих і впливових жінок у Fintech-індустрії України.

У лютому 2020-го платіжна система LEO, що належить Шевцовій, отримала валютну ліцензію від НБУ, влітку 2021 року МПС LEO увійшла до четвірки найбільших гравців українського ринку грошових переказів, а Наглядову раду компанії очолив третій президент України — Віктор Ющенко.

Як і Мей Маск, Альона Шевцова є багатодітною матір’ю та має свої секрети виховання дітей.

– Взимку я прочитала книжку Мей Маск Жінка, яка має план.., і поставила собі за мету запросити авторку до Києва. Щоб вона змогла поділитися з іншими жінками своїм досвідом – як бути сильною, долати життєві складнощі та перешкоди і досягати успіху. Я рада, що моя мета втілилася у життя, і під час нашого інтерв’ю мільйони фанаток Мей, таких же, як я, отримають інсайти від легендарної жінки, – заявила Альона Шевцова.

Мей Маск приїздить до України не вперше – вона вже відвідувала Київ у 2017 році, виступивши спікером на бізнес-конференції. А нещодавно письменниця з’явилася на благодійному заході у Катарі у вишиваній сукні відомої української дизайнерки Юлії Магдич.