Начатая Зеленским Большая приватизация — долгожданное инвесторами событие, — The American Press

Приватизация киевского завода Большевик стала примером возможностей, которые дает инвесторам программа Большая приватизация, запущенная командой президента Владимира Зеленского.

Главной ценностью выставленных на продажу активов является их местонахождение в крупных городах и земля, на которой они расположены.

Об этом сообщает американское издание The American Press.

— Президент Украины Владимир Зеленский активно пытается запустить приватизацию предприятий советской эпохи, которые являются своего рода неочищенными бриллиантами для западных предпринимателей, которые смогут заметить перспективу. Все это часть плана масштабной приватизации, в рамках которой на аукцион должно быть выставлено 3 тыс. государственных объектов. Ценность многих из них заключается в земле, на которой они расположены, — пишет The American Press.

В качестве примера возможностей, которые предусмотрела команда Зеленского, эксперты приводят недавний аукцион Большая приватизация киевского завода Большевик в центре Киева.

Как отмечает издание, устаревшее предприятие было продано за €50 млн. Согласно условиям продажи, инвесторы также взяли на себя обязательство погасить долги завода и сохранить рабочие места коллектива предприятия.

— Этот аукцион привлек консорциум местных инвесторов и принес в казну €50 млн. Завод Большевик — это устаревший машиностроительный завод ХІХ века, предприятие оборонной отрасли промышленности, которое расположено на 35 га (почти 87 акров) земли неподалеку от центра украинской столицы. Новыми владельцами завода Большевик стали украинские предприниматели Андрей Иванов и Алексей Баранов, которые успешно развивают бизнес в Украине, — пишет The American Press.

В издании добавили, что по условиям приватизации, новые собственники будут погашать кредиторскую задолженность и выполнять действующий коллективный договор, не допуская увольнения персонала. Группа разработчиков известна созданием рабочих мест, многомиллионными инвестициями и первой в Украине Кремниевой долиной.

Как указывается в публикации, Большая приватизация — ожидаемое бизнесом событие, которое должно стать мощным стимулом для развития национальной экономики и привлечения инвесторов.

— Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии, председатель Стратегической консультативной группы поддержки украинских реформ, недавно написал, что успешный опыт масштабной приватизации поможет стране полностью раскрыть свой потенциал. Большая приватизация в Украине — одно из самых ожидаемых бизнес-событий. Инвесторы имеют возможность приобрести привлекательные перспективные активы. Страна имеет все составляющие: образованная рабочая сила, мощный промышленный потенциал, самая плодородная земля в Европе, богатые минеральные ресурсы и выход к морю, — отмечает The American Press.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ состоялся 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО Дженерал Коммерс. В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и Алексей Баранов, владелец компании A Development.

Джерело: ТСН