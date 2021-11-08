Розпочата Зеленським Велика приватизація – довгоочікувана інвесторами подія, – The American Press

Приватизація київського заводу Більшовик стала прикладом можливостей, які дає інвесторам програма Велика приватизація, що була запущена командою президента Володимира Зеленського.

Головною цінністю виставлених на продаж активів є їхнє місцезнаходження у великих містах і земля, на якій вони розташовані.

Про це повідомляє американське видання The American Press.

– Президент України Володимир Зеленський активно намагається запустити приватизацію підприємств радянської епохи, які є свого роду неочищеними діамантами для західних підприємців, які зможуть помітити перспективу. Все це частина плану масштабної приватизації, в межах якої на аукціон має бути виставлено 3 тис. державних об’єктів. Цінність багатьох з них полягає в землі, на якій вони розташовані, – пише The American Press.

Як приклад можливостей, які передбачила команда Зеленського, експерти наводять нещодавній аукціон Велика приватизація київського заводу Більшовик у центрі Києва.

Як зазначає видання, застаріле підприємство було продане за €50 млн. Згідно з умовами продажу, інвестори також взяли на себе зобов’язання погасити борги заводу та зберегти робочі місця колективу підприємства.

– Цей аукціон залучив консорціум місцевих інвесторів і приніс до казни €50 млн. Завод Більшовик — це застарілий машинобудівний завод ХІХ століття, підприємство оборонної галузі промисловості, яке розташоване на 35 га (майже 87 акрів) землі неподалік від центру української столиці. Новими власниками заводу Більшовик стали українські підприємці Андрій Іванов та Олексій Баранов, які успішно розвивають бізнес в Україні, – пише The American Press.

У виданні додали, що за умовами приватизації, нові власники погашатимуть кредиторську заборгованість та виконуватимуть чинний колективний договір, не допускаючи звільнення персоналу. Група розробників відома створенням робочих місць, багатомільйонними інвестиціями та першою в Україні Кремнієвою долиною.

Як вказується у публікації, Велика приватизація – очікувана бізнесом подія, яка має стати потужним стимулом для розвитку національної економіки та залучення інвесторів.

– Іван Міклош, колишній міністр фінансів Словаччини, голова Стратегічної консультативної групи підтримки українських реформ, нещодавно написав, що успішний досвід масштабної приватизації допоможе країні повністю розкрити свій потенціал. Велика приватизація в Україні – одна з найбільш очікуваних бізнес-подій. Інвестори мають можливість придбати привабливі перспективні активи. Країна має всі складові: освічена робоча сила, потужний промисловий потенціал, найродючіша земля в Європі, багаті мінеральні ресурси та вихід до моря, – зазначає The American Press.

Нагадаємо, аукціон із продажу ПКМЗ відбувся 27 жовтня. Вартість активу становила 1,429 млрд грн (за стартової ціни 1,39 млрд грн). Переможцем торгів стало ТОВ Дженерал Коммерс. До консорціуму покупців увійшли компанія UDP під управлінням Андрія Іванова та Олексій Баранов, власник компанії A Development.

Джерело: ТСН