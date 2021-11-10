С 13 ноября в Киевской области будут действовать ограничения в общественном транспорте. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.

Воспользоваться автобусами, маршрутками и электричками смогут только люди, у которых есть:

сертификат о вакцинации;

справка о выздоровлении от коронавируса;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, который действует только 72 часа.

Решение о введении ограничений в общественном транспорте в Киеве 10 ноября приняла областная Комиссия по ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.

— Мы понимаем, как важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику. Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов, — сообщил Василий Володин, глава Киевской ОГА.

Володин подчеркнул, что ограничения не вводили, когда область попала в красную зону, но дальше оттягивать этот момент невозможно. Он призвал жителей Киевской области вакцинироваться.

Киевская область вошла в красную карантинную зону 30 октября. В регионе запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, спортзалов, кино, театров, проведения массовых мероприятий и так далее.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители заведений имеют сертификат о вакцинации.

Более подробно об ограничениях красной зоны карантина читайте в материале.