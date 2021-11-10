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Факти / Україна / Суспільство

Із сертифікатом або тестом: на Київщині запровадили обмеження у транспорті

Людмила Богданова редакторка стрічки
маршрутка Київ транспорт карантин

З 13 листопада у Київській області діятимуть обмеження у громадському транспорті. Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

Скористатися автобусами, маршрутками та електричками зможуть лише особи, які мають:

  • сертифікат про вакцинацію;
  • довідку про одужання від коронавірусу;
  • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту, який діє лише 72 год.

Рішення про запровадження обмежень у громадському транспорті у Києві 10 листопада ухвалила обласна Комісія з ТЕБ та НС на позачерговому засіданні.

– Ми розуміємо, наскільки важливо жителям пристоличного регіону мати якісне транспортне сполучення, тому громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком. Але їздити в автобусах, маршрутках і електричках із цієї суботи матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі один із документів, – повідомив Василь Володін, голова Київської ОДА.

Володін наголосив, що обмежень не запроваджували, коли область потрапила у червону зону, але далі відтягувати цей момент неможливо. Він закликав мешканців Київської області вакцинуватися.

 

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