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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Красная зона распространяется по Украине: какие ограничения она предусматривает

люди у масках

По состоянию на 30 октября в красную зону карантина входят 15 областей Украины. Среди них:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская.

Какие ограничения предусматривает красная зона

  • Как будут работать кино, спортзалы и ТРЦ

В красной зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, кино, театров, фитнес-центров, бассейнов, непродовольственных рынков и магазинов. Также нельзя проводить массовые мероприятия, исключение составляют спортивные события и командные матчи, но без участия зрителей.

В то же время ограничения не действуют, если в заведении или на массовом мероприятии вакцинированы все сотрудники и посетители.

  • Как будут работать учебные заведения

Образовательные учреждения могут работать в обычном формате, только если весь персонал получил полный курс прививок от коронавируса. Однако ограничение не касается младших классов и детских садов.

  • Транспорт в красной зоне

С 21 октября украинцы не смогут ездить в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус (действует только 72 ч).

Ограничение касается всех видов транспорта — автобусов, поездов и самолетов.

  • Больницы

Запрещается проведение плановых госпитализаций в больницах, кроме оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, беременным, роженицам, новорожденным, в частности, из-за осложненного течения беременности и родов, и других, где есть значительный риск для жизни или здоровья людей.

В красной зоне могут работать: заведения общественного питания по адресной доставке и навынос, салоны красоты по предварительной записи, финансовые учреждения, почта, заправки, медицинские и ветеринарные учреждения и тому подобное.

Также граждане должны соблюдать масочный режим, в частности, носить защитные маски или респираторы на транспортных остановках и в подземных переходах.

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Источник: Минздрав

Фото: Unsplash

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