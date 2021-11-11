Украина впечатлила западных инвесторов продажей Большевика — Майкл Виллард

Приватизацией киевского завода Большевик Украина послала западным инвесторам позитивный сигнал о том, что с этой страной можно и нужно иметь дело.

Об этом в своем блоге Украина и приватизация: второй шанс произвести первое впечатление пишет известный американский публицист и бизнес-консультант Майкл Виллард.

— Правительство Зеленского обращается к американским и европейским инвесторам. В качестве положительного примера приводится продажа завода Большевик в Киеве частным владельцам, что принесло €50 млн в государственную казну. Как главный коммерческий аргумент – около 32 га земли в непосредственной близости от центра Киева, — пишет Виллард.

Он отметил, что украинские инвесторы, которые купили завод (А Девелопмент и UDP. – Ред.), известны своими инновационными решениями в архитектуре и проектом украинской Кремниевой долины.

По его мнению, приватизация старых убыточных советских предприятий давно назрела, и у страны нет времени ждать еще 15 лет, пока такие предприятия перейдут из государственных в частные руки.

— Процесс (приватизации. – Ред.) должен продолжаться и совершенствоваться, — убежден Майкл Виллард.

По его мнению, Украина имеет значительный инвестиционный потенциал, поэтому крупный бизнес, в том числе, зарубежный, должен обратить внимание на эту страну и инвестировать в нее.

— Успешные и прозрачные усилия по приватизации смогут показать миру, что Украина открыта для бизнеса. У страны есть все составляющие, чтобы стать движущей силой Центральной и Восточной Европы — хорошо образованные кадры, самые плодородные земли в Европе, мощный производственный потенциал, богатые залежи полезных ископаемых, глубоководные порты и выход к морю, — пишет Майкл Виллард.

При этом публицист подчеркивает, что в Украине есть проблемы, наличие которых мешает успешной приватизации и притоку инвестиций.

Прежде всего, это отсутствие политической воли для борьбы с коррупцией, что привело к недоверию со стороны иностранных инвесторов. Однако сейчас, по мнению Вилларда, Украина находится на правильном пути к осознанию своих возможностей.

— Украина — страна, которая может разочаровывать. Но здесь предприниматель может также получить невероятные возможности и достичь небывалого успеха. Это мой второй дом, и я продолжаю верить в его будущее, — признает автор.

Напомним, 27 октября, впервые за 15 лет с момента продажи меткомбината Криворожсталь, в Украине был приватизирован еще один большой объект — АО Первый киевский машиностроительный завод (ПКМЗ, экс-Большевик).

Его за 1,4 млрд грн купил консорциум инвесторов в составе компаний А Девелопмент (владелец – Алексей Баранов) и UDP (Андрей Иванов).

С учетом долгов завода, которые должен погасить новый владелец, а также расходов на релокацию и модернизацию производства, государственный бюджет Украины получит от этой сделки более 2 млрд грн.

Майкл Виллард — американский журналист, публицист, политический советник, бизнес-консультант и художник.

В разное время был директором по коммуникациям губернатора Джона Рокфеллера IV и пресс-советником сенатора США. Экс-член совета директоров Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).