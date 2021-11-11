Україна і приватизація: другий шанс справити перше враження, — Майкл Віллард

Приватизацією київського заводу Більшовик Україна подала західним інвесторам позитивний сигнал про те, що з цією країною можна і потрібно мати справу.

Про це у своєму блозі Україна і приватизація: другий шанс справити перше враження пише відомий американський публіцист і бізнес-консультант Майкл Віллард.

– Уряд Зеленського звертається до американських і європейських інвесторів. В якості позитивного прикладу наводиться продаж заводу Більшовик у Києві приватним власникам, що принесло €50 млн в державну казну. Як головний комерційний аргумент – близько 32 га землі в безпосередній близькості від центру Києва, – пише Віллард.

Він зазначив, що українські інвестори, які купили завод (А Девелопмент і UDP, – Ред.), відомі своїми інноваційними рішеннями в архітектурі та проектом української Кремнієвої долини.

На його думку, приватизація старих збиткових радянських підприємств давно актуальна, і у країни немає часу чекати ще 15 років, поки такі підприємства перейдуть від державних у приватні руки.

– Процес (приватизації, – Ред.) повинен продовжуватися і вдосконалюватися, – переконаний Майкл Віллард.

На його думку, Україна має значний інвестиційний потенціал, тому великий бізнес, зокрема зарубіжний, повинен звернути увагу на цю країну й інвестувати в неї.

– Успішні й прозорі зусилля з приватизації зможуть показати світу, що Україна відкрита для бізнесу. У країни є всі складові, щоб стати рушійною силою Центральної та Східної Європи – добре освічені кадри, найродючіші землі в Європі, потужний виробничий потенціал, багаті поклади корисних копалин, глибоководні порти і вихід до моря, — пише Майкл Віллард.

При цьому публіцист підкреслює, що в Україні є проблеми, наявність яких заважає успішній приватизації та приливу інвестицій.

Насамперед, це відсутність політичної волі для боротьби з корупцією, що призвело до недовіри з боку іноземних інвесторів. Однак зараз, на думку Вілларда, Україна перебуває на правильному шляху до усвідомлення своїх можливостей.

– Україна – країна, яка може розчаровувати. Але саме тут підприємець може отримати неймовірні можливості й досягти небувалого успіху. Це мій другий дім, і я продовжую вірити в його майбутнє, — визнає автор.

Нагадаємо, 27 жовтня, вперше за 15 років з моменту продажу меткомбінату Криворіжсталь, в Україні був приватизований ще один великий об’єкт — АТ Перший київський машинобудівний завод (ПКМЗ, екс-Більшовик).

Його за 1,4 млрд грн купив консорціум інвесторів у складі компаній А Девелопмент (власник – Олексій Баранов) і UDP (Андрій Іванов).

З урахуванням боргів заводу, які повинен погасити новий власник, а також витрат на релокацію і модернізацію виробництва, державний бюджет України отримає від цієї угоди понад 2 млрд грн.

Майкл Віллард – американський журналіст, публіцист, політичний радник, бізнес-консультант і художник.

У різний час був директором з комунікацій губернатора Джона Рокфеллера IV і прес-радником сенатора США. Екс-член ради директорів Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).