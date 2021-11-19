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Не только школы: с 22 ноября очное обучение возобновят во всех учебных заведениях Киева

Татьяна Забожко редактор ленты
Не только школы: с 22 ноября очное обучение возобновят во всех учебных заведениях Киева

С 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, художественных школах и учреждениях физической культуры и спорта.

Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Таким образом образовательный процесс возобновится в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности, а именно:

  • специализированной,
  • внешкольной,
  • профессиональной (профессионально-технической),
  • профессиональной передвысшей,
  • высшего образования,
  • учреждениях физической культуры и спорта,
  • школах искусств,
  • учреждениях художественного образования.

Возобновить очное обучение заведениям разрешили при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны карантина.

Информацию о том, что ученики 1-11 классов столичных школ вернутся за парты уже в следующий понедельник, 22 ноября, сообщил еще 17 ноября городской глава Киева Виталий Кличко.

Источник: КГГА

Фото: Unsplash

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