С 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, художественных школах и учреждениях физической культуры и спорта.
Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Таким образом образовательный процесс возобновится в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности, а именно:
- специализированной,
- внешкольной,
- профессиональной (профессионально-технической),
- профессиональной передвысшей,
- высшего образования,
- учреждениях физической культуры и спорта,
- школах искусств,
- учреждениях художественного образования.
Возобновить очное обучение заведениям разрешили при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны карантина.
Информацию о том, что ученики 1-11 классов столичных школ вернутся за парты уже в следующий понедельник, 22 ноября, сообщил еще 17 ноября городской глава Киева Виталий Кличко.