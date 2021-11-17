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Факты / Украина / Общество

В школах Киева возобновят очное обучение с 22 ноября — Кличко

Юля Захарченко редактор ленты
діти в школі

Киевские школьники вернутся за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября. Это касается всех учеников – от 1 до 11 классов столичных школ.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале. По его словам, учащиеся всех классов вернутся в очный формат обучения.

— Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах, — говорится в сообщении.

По состоянию на 17 ноября, Киев находится в красной карантинной зоне. В городе существует ряд ограничений для невакцинированных граждан.

Местные жители и гости столицы должны показывать сертификат вакцинации против коронавируса, ПЦР или антиген тест во время посещения торговых центров, заведений общественного питания или спортивных залов.

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Фото: Depositphotos

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