Із 22 листопада очне навчання відновлять у закладах освіти, мистецьких школах та закладах фізичної культури та спорту.

Таке рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Таким чином освітній процес відновиться в приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності, а саме:

спеціалізованої,

позашкільної,

професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої,

вищої освіти,

закладах фізичної культури та спорту,

мистецьких школах,

закладах мистецької освіти.

Відновити очне навчання закладам дозволили за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для червоної зони карантину.

Інформацію про те, що учні 1-11 класів столичних шкіл повернуться за парти вже наступного понеділка, 22 листопада, повідомив ще 17 листопада міський голова Києва Віталій Кличко.

Таке рішення влада міста ухвалила, орієнтуючись на стійку динаміку зниження рівня госпіталізації хворих на Covid-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

Як зазначають у КМДА, усі столичні школи підключені до опалення та готові з 22 листопада прийняти учнів і поновити очний навчальний процес.