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Факты / Украина / Общество

Более 84% учителей полностью вакцинированы от Covid-19 – Шкарлет

Валентина Летяк редактор ленты
Сергей Шкарлет

Полностью вакцинированы от коронавируса более 550 тыс. украинских учителей, или 84,5%, по крайней мере одну прививку получили 96,2% педагогов.

Такие данные по состоянию на 22 ноября обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, лучшие показатели по вакцинации в четырех областях:

  1. Донецкая – 92,7%;
  2. Харьковская – 92,5%;
  3. Луганская – 92,4%;
  4. Черкасская – 92,2%.

В Киеве полностью привиты более 30 тыс. учителей – это 86% от общего количества.

Сейчас в 11 тыс. украинских школ (это 84% от общего количества) – очное обучение, а дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. учебных заведений. Причина – отсутствие 100% вакцинации работников в красной зоне.

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Фото: УНИАН

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