Более 84% учителей полностью вакцинированы от Covid-19 – Шкарлет

Полностью вакцинированы от коронавируса более 550 тыс. украинских учителей, или 84,5%, по крайней мере одну прививку получили 96,2% педагогов.

Такие данные по состоянию на 22 ноября обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, лучшие показатели по вакцинации в четырех областях:

Донецкая – 92,7%; Харьковская – 92,5%; Луганская – 92,4%; Черкасская – 92,2%.

В Киеве полностью привиты более 30 тыс. учителей – это 86% от общего количества.

Сейчас в 11 тыс. украинских школ (это 84% от общего количества) – очное обучение, а дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. учебных заведений. Причина – отсутствие 100% вакцинации работников в красной зоне.