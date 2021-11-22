Более 84% учителей полностью вакцинированы от Covid-19 – Шкарлет

Полностью вакцинированы от коронавируса более 550 тыс. украинских учителей, или 84,5%, по крайней мере одну прививку получили 96,2% педагогов.
Такие данные по состоянию на 22 ноября обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, лучшие показатели по вакцинации в четырех областях:
- Донецкая – 92,7%;
- Харьковская – 92,5%;
- Луганская – 92,4%;
- Черкасская – 92,2%.
В Киеве полностью привиты более 30 тыс. учителей – это 86% от общего количества.
Сейчас в 11 тыс. украинских школ (это 84% от общего количества) – очное обучение, а дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. учебных заведений. Причина – отсутствие 100% вакцинации работников в красной зоне.