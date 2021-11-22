Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Понад 84% вчителів повністю вакциновані від Covid-19 – Шкарлет

Валентина Летяк редакторка стрічки
Сергей Шкарлет

Повністю вакциновані від коронавірусу понад 550 тис. українських вчителів, або 84,5%, принаймні одне щеплення отримали 96,2% освітян.

Такі дані станом на 22 листопада оприлюднив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найкращі показники з вакцинації у чотирьох областях:

  1. Донецька – 92,7%;
  2. Харківська – 92,5%;
  3. Луганська – 92,4%;
  4. Черкаська – 92,2%.

У Києві повністю щеплено понад 30 тис. вчителів – це 86% від загальної кількості.

Нині в 11 тис. українських шкіл (це 84% від загальної кількості) – очне  навчання, а дистанційно продовжують працювати понад 1,7 тис. закладів освіти. Причина – відсутність 100% вакцинації працівників у червоній зоні.

Читайте
Не лише школи: із 22 листопада очне навчання відновлять у всіх навчальних закладах Києва

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка