Понад 84% вчителів повністю вакциновані від Covid-19 – Шкарлет

Повністю вакциновані від коронавірусу понад 550 тис. українських вчителів, або 84,5%, принаймні одне щеплення отримали 96,2% освітян.
Такі дані станом на 22 листопада оприлюднив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, найкращі показники з вакцинації у чотирьох областях:
- Донецька – 92,7%;
- Харківська – 92,5%;
- Луганська – 92,4%;
- Черкаська – 92,2%.
У Києві повністю щеплено понад 30 тис. вчителів – це 86% від загальної кількості.
Нині в 11 тис. українських шкіл (це 84% від загальної кількості) – очне навчання, а дистанційно продовжують працювати понад 1,7 тис. закладів освіти. Причина – відсутність 100% вакцинації працівників у червоній зоні.