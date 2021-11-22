Понад 84% вчителів повністю вакциновані від Covid-19 – Шкарлет

Повністю вакциновані від коронавірусу понад 550 тис. українських вчителів, або 84,5%, принаймні одне щеплення отримали 96,2% освітян.

Такі дані станом на 22 листопада оприлюднив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найкращі показники з вакцинації у чотирьох областях:

Донецька – 92,7%; Харківська – 92,5%; Луганська – 92,4%; Черкаська – 92,2%.

У Києві повністю щеплено понад 30 тис. вчителів – це 86% від загальної кількості.

Нині в 11 тис. українських шкіл (це 84% від загальної кількості) – очне навчання, а дистанційно продовжують працювати понад 1,7 тис. закладів освіти. Причина – відсутність 100% вакцинації працівників у червоній зоні.