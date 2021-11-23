Книга Мэй Маск — урок для всех украинок, — Алена Шевцова

Опыт мамы миллиардера Илона Маска – Мэй Маск – может стать примером для других женщин, которые попали в трудные жизненные обстоятельства или стали жертвами домашнего насилия.

Об этом заявила ведущий специалист украинского финтех-рынка Алена Шевцова в интервью изданию Таблоид.

— Книга Мэй Маск Женщина, у которой есть план меня вдохновила и заставила задуматься над ценностями, которыми Господь наделил женщину. Это, прежде всего, семья и дети. А также, обо всех тех проблемах, с которыми сталкивается женщина в современном обществе, борясь за свое место под солнцем. Тот путь, который прошла Мэй, к сожалению, не нов для женщины в современном мире. И для типичной украинки — в частности. Путь домашнего насилия, развода, несправедливости со стороны окружающих. Все это закалило характер самой Мэй и стало примером для детей, которых она воспитывала, — рассказала Алена.

По ее мнению, эти принципы Мэй удалось привить и ее детям, в частности, миллиардеру Илону Маску. Он с детства научился всего достигать сам, и ценить семью.

Сама Алена Шевцова также уделяет воспитанию детей, которых у нее четверо, значительное внимание.

— Дети формируют меня как мать. У нас многодетная семья, и дети являются тем ключом жизни, источником, который дает силы, мотивирует и двигает всю нашу семью. Мы хотим, чтобы дети были лучше нас, и вкладываем силы, чтобы дать им образование, привить им желание читать книги, путешествовать, открывать для себя новые страны и регионы. И воспитывать чувство толерантности к миру и людям вокруг, — поделилась Алена Шевцова.

Говоря о том, как ей удается совмещать бизнес и семью, Алена утверждает, что, даже будучи успешным и востребованным специалистом финтех-рынка, она не забывает про свою основную роль – возлюбленной, матери, берегини.

По ее словам, несмотря на значительные сдвиги в гендерном вопросе, многие женщины по всему миру сталкиваются с проявлениями дискриминации. Но мир движется по пути преодоления неравенства, и Украина стала частью этого процесса.

— Сейчас никого не удивишь, что женщины стали конкурировать за должности топ-менеджмента крупных транснациональных корпораций. Особенно это заметно в крупных цивилизованных странах. Америка борется за 5%-ую гендерную квоту в наблюдательных советах всех крупных компаний, так называемых голубых фишек. И другие страны, включая нашу, постепенно следуют этому позитивному тренду, — заявила Алена Шевцова.

Напомним, на днях Киев посетила мама Илона Маска Мэй Маск. В украинскую столицу ее пригласила Алена Шевцова – основатель Международной платежной системы LEO и игрового сервиса LEO Gaming.

В украинской столице Мэй Маск презентовала книгу Женщина, у которой есть план на украинском языке.