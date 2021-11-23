Книга Мей Маск – урок для всіх українок, – Альона Шевцова

Досвід мами мільярдера Ілона Маска – Мей Маск – може стати прикладом для інших жінок, які потрапили у скрутні життєві обставини або стали жертвами домашнього насилля.

Про це заявила провідний фахівець українського фінтех-ринку Альона Шевцова в інтерв’ю виданню Таблоїд.

– Книга Мей Маск Жінка, яка має план мене надихнула і змусила замислитися над цінностями, якими Господь наділив жінку. Це, перш за все, сім’я та діти. А також, про усі ті проблеми, з якими стикається жінка в сучасному суспільстві, виборюючи своє місце під сонцем. Той шлях, який пройшла Мей, на жаль, не новий для жінки в сучасному світі. І для типової українки – зокрема. Шлях домашнього насильства, розлучення, несправедливості з боку оточуючих. Все це загартувало характер самої Мей і стало прикладом для дітей, яких вона виховувала, – розповіла Альона.

На її думку, ці принципи Мей вдалося прищепити і її дітям, зокрема, мільярдеру Ілону Маску. Він змалечку навчився всього досягати сам, і цінувати родину.

Сама Альона Шевцова також приділяє вихованню дітей, яких у неї четверо, значну увагу.

– Діти формують мене як матір. В нас багатодітна сім’я, і діти є тим ключем життя, джерелом, яке дає сили, мотивує та рухає всю нашу родину. Ми хочемо, щоб діти були кращими за нас, і вкладаємо сили, щоб дати їм освіту, прищепити їм бажання читати книги, подорожувати, відкривати для себе нові країни, регіони. І виховувати почуття толерантності до світу та людей навколо, – поділилася Альона Шевцова.

Говорячи про те, як їй вдається поєднувати бізнес та родину, Альона стверджує, що, навіть будучи успішним та затребуваним спеціалістом фінтех-ринку, вона не забуває про свою основну роль – коханої, матері, берегині.

За її словами, попри значні зрушенні у гендерному питанні, чимало жінок по всьому світу стикаються з проявами дискримінації. Але світ рухається шляхом подолання нерівності, і Україна стала частиною цього процесу.

– Зараз нікого не здивуєш, що жінки стали конкурувати за посади топ-менеджменту великих транснаціональних корпорацій. Особливо це помітно у великих цивілізованих країнах. Америка бореться за 5%-ву гендерну квоту у наглядових радах всіх великих компаній – так званих блакитних фішок. Й інші країни, включаючи нашу, поступово наслідують цей позитивний тренд, – заявила Альона Шевцова.

Нагадаємо, днями Київ відвідала мама Ілона Маска Мей Маск. До української столиці її запросила Альона Шевцова – засновниця Міжнародної платіжної системи LEO та ігрового сервісу LEO Gaming.

В українській столиці Мей Маск презентувала книгу Жінка, що має план українською мовою.