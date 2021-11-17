Газпром не планирует увеличивать транзит газа в ЕС через Украину — Макогон

Согласно результатам аукционов по распределению мощностей, российская компания Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС ни в декабре, ни в I квартале 2022 года.

Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. По его словам, максимальный объем, планируемый для транзита, составляет 109 млн в сутки (40 млрд куб. м в год).

Сергей Макогон отметил, что все громкие заявления об увеличении поставок газа в ЕС пока не нашли отражения в реальных действиях Газпрома.

Но он заверил, что Украина и без запуска российского газопровода Северный поток-2 готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Кроме того, Сергей Макогон напомнил, что два года назад транзит газа составлял 277 млн. куб. м в сутки, или в 2,7 раза больше, чем сейчас.

На днях глава Газпрома Алексей Миллер пообещал, что компания перевыполнит план транзита газа в европейские подземные хранилища через территорию Украины.

11 ноября стало известно, что Газпром вернул транзит газа через Украину к контрактным объемам – 109 млн куб. м газа в сутки.

В то же время он подчеркнул, что дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, Газпром бронировать не стал.