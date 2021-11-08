Перебои с электроэнергией наблюдаются во многих городах и селах Киевской области. За последние полгода плановые и аварийные отключения электроэнергии приобрели массовый характер и по всей территории Украины.

Как-то так совпало, что эти массовые ремонты сетей и отключения совпали по времени с мировым энергетическим кризисом — самым большим за последние 40 лет. Когда большинство стран мира ведут упорную борьбу за энергоресурсы — уголь, нефть и газ.

На украинских ТЭС также критическая ситуация – не хватает угля. Запасы в пять раз меньше минимально запланированных.

Почему так произошло? Откуда теперь мы будем брать уголь и электроэнергию? И не придется ли нам встречать Новый год при свечах?

Украина в основном обеспечивает себя углем собственной добычи. Крупнейшая горнодобывающая компания и ключевой производитель тепловой энергетики – компания ДТЭК. Там объясняют: не запаслись углем, потому что у них не было средств, которые задолжало им государство.

При этом компания продолжала сжигать уголь на Бурштынской ТЭС и экспортировать электроэнергию за границу, где цены значительно выше, чем в Украине.

Почему же не запаслись углем государственные ТЭС, пока не ясно. К моменту выхода материала от профильных государственных органов и учреждений Факти тижня ответа так и не получили. В конце концов, и частных, и государственных производителей электроэнергии должна проверить Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Так что крайнего, как это часто у нас бывает, вряд ли удастся найти. Но что делать сейчас – откуда брать электричество, которое нам нужно уже сегодня? Есть по существу два сценария, которые можно условно назвать “нас пронесет” и “все пропало”.

Украина действительно не впервые переживает проблему с нехваткой угля на складах ТЭС. Раньше спасал международный рынок. Киеву на этот раз удалось договориться о поставках угля из США, Южной Африки и Польши. Первые партии прибудут уже в этом месяце.

Спасти может атомная энергетика. Но если закончатся ремонты на АЭС.

Дополнительно Украина ведет переговоры о прямых закупках электроэнергии в соседних Словакии и Беларуси. До прошлого месяца Украина из политических соображений отказывалась у Минска покупать энергию, и в конце концов сняла эмбарго. Но теперь вопрос, согласится ли Беларусь продавать нам свет?

Дело в том, что у Лукашенко есть зуб на Украину за поддержку белорусской оппозиции. А еще – большую часть своей электроэнергии Минск экспортирует в Литву.

С другой стороны, Лукашенко всегда играл в свою региональную игру и не хотел бы сжигать все мосты. Так что ответ на вопрос, будет ли Лукашенко поставлять нам электричество, стал интригой недели. Сначала эту информацию отрицали и украинские депутаты, и министр энергетики.

Переговоры с белорусами продолжались последние несколько недель. Наконец Укрэнерго, а перед этим и Министерство энергетики Беларуси подтвердили — электричество поступит в сторону Украины.

Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. Согласно подписанному контракту, поставки будут производиться в течение ноября.

Но в этой энергетической игре не следует забывать о наверняка ключевом игроке — России. Как-то так получилось, что именно на прошлой неделе Газпром полностью прекратил поставки газа через белорусскую территорию.

Другими словами, нет в Беларуси газа – нет у нас энергии. Москва фактически объявила энергетическую блокаду Киеву. Вдвое уменьшила прокачку газа по территории Украины, полностью прекратила поставки своего угля, плюс не пропускает к нам по железной дороге казахский.

На фоне энергетического кризиса в Украине и мире Путин оказался на коне. Он блокирует энергетически не только Киев, но и Брюссель, чтобы Евросоюз открыл новый российский газопровод Северный поток-2. Россия сжигает газ на своей территории, готова платить неустойку, лишь бы не закачивать голубое топливо в хранилища Европы.

На самом деле спасти нас в этом году, как и в прошлом, может погода. Если зима будет не столь суровой, газа в украинских хранилищах нам может хватить и на обогрев зданий, и на производство электроэнергии.