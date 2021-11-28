Минобороны раскритиковало Бутусова за публикацию видео с выстрелом из гаубицы Д-20

Министерство обороны Украины призывает граждан страны отказаться от совершения поступков, либо публикации видеозаписей, которые могут спровоцировать эскалацию конфликта с Российской Федерацией и привести к жертвам среди военнослужащих Вооруженных сил.

Соответствующее обращение МОУ в воскресенье, 28 ноября, было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В частности, военное ведомство приводит пример публикации журналиста Юрия Бутусова, который накануне выложил на своей странице в социальной сети Facebook видео, на котором он произвел выстрел из гаубицы Д-20 калибром 152 мм. При этом, где и когда записаны соответствующие кадры – неизвестно.

Пресс-служба Минобороны при этом отмечает, что описание видеозаписи было представлено автором таким образом, что позволяет использовать публикацию как повод для обострения ситуации в районе проведения Операции объединенных сил и дальнейшего обвинений Украины в нарушении Минских договоренностей.

— В условиях гибридной войны враг уже использует это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, а также усиления обстрелов позиций сил ООС, — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в МОУ подчеркнули, что публикация подобных записей – очередной пример того, как человек осознанно или нет может выступить на стороне врагов Украины в информационной войне.

В ведомстве отметили, что для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на видео, начата проверка возможных фактов нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

При этом в Минобороны подчеркнули, что Западные партнеры постоянно предупреждают Украину о высокой вероятности российской агрессии, для которой Кремль ищет хотя-бы малейший повод.