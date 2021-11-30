Впервые в истории поминальная молитва об упокоении невинных душ миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора 1932-1933 годов, организованного советским режимом, а также концерт-реквием прозвучали в стенах одного из величайших соборов Германии — Berliner Dom.

Акция организована посольством Украины в Германии, чтобы напомнить широкой немецкой общественности, что Голодомор остается одним из самых ужасных массовых преступлений в истории человечества.

Мероприятие посетили украинцы из многих немецких городов, депутаты Бундестага, представители Ведомства федерального канцлера, МИДа и других министерств, послы и дипломаты многих стран, представители ведущих немецких СМИ, церковные предстоятели, культурные деятели.

Панихиду провели апостольский экзарх Украинской греко-католической церкви в Германии епископ Богдан Дзюрах, викарный епископ Берлинской архиепархии Римско-католической церкви Матиас Гайнрих и настоятель берлинского храма Православной церкви Украины Олег Полянко.

Во время концерта-реквиума прозвучали произведения Баха, Моцарта, Верди и Франко в исполнении известного органиста Берлинского собора Андреса Зиллинга.

Особая атмосфера царила во время процессии зажигания свечей в память о замученных голодом украинцах под сопровождение произведения всемирно известного украинского композитора Мирослава Скорика.

К реквиему присоединился также Дипломатический хор Берлина, в состав которого входят представители более 20 национальностей, в том числе и украинцы.

В Берлине состоялась панихида-реквием в память о жертвах Голодомора / 8 фотографий

Вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа находится на рассмотрении германского Бундестага.

Это стало возможным благодаря петиции, собравшей более 73 тыс. подписей из 50 тыс. необходимых. Уже 15 иностранных государств приняли аналогичные решения на парламентском уровне, девять — на региональном.

– Украинцы призывают новоизбранный Бундестаг признать Голодомор тем, чем он и был на самом деле – геноцидом украинского народа. Уже два года соответствующая петиция находится на рассмотрении немецкого парламента. Пришло время действовать. Нечего прикрываться юридической казуистикой и несерьезными отговорками. Именно у Берлина особое моральное обязательство признать Голодомор, – заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник по случаю реквиема в Берлинском кафедральном соборе.

По его словам, в то время, когда сталинский режим насильственно забирал зерно у украинских селян, именно СССР в начале 1932 года стал главным торговым партнером Германии по импорту промышленной продукции.

– Для активного продвижения бизнеса со Сталиным Берлин в период с 1925-го по 1931 год предоставил Кремлю три кредитные линии на общую сумму в 700 млн рейхсмарок. В рамках этих огромных кредитных ресурсов, а также за полученные от продажи зерна за границу наличные деньги, именно в течение 1931-1932 годов Сталин разместил в Германии колоссальные заказы на производство промышленной продукции на сумму 760 млн рейхсмарок, – объяснил дипломат.

Он отметил, что в Германии тогда хорошо знали о страшных фактах Голодомора в Украине, потому что о массовом вымирании украинских селян активно писали местные газеты, докладывали немецкие дипломаты.

— Именно Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной не только за преступления нацизма во время оккупации, но должна наконец честно и открыто проработать и эти темные страницы немецко-советского партнерства в 1932-1933 годах, — подытожил Мельник.