Экономический паспорт, появление которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, смогут получить дети, рожденные с 2019 года.

Об этом рассказал советник главы государства Олег Устенко. По его словам, сейчас продолжается обсуждение новой идеи в рамках рабочей группы при Офисе президента Украины.

– Однако, вероятнее всего, эти накопления будут созданы для детей, родившихся с 2019 года. Такое перераспределение народного богатства решает целый ряд вопросов и прежде всего столь важный, как восстановление социальной справедливости. Абсолютно меняется философия, которая выращивалась десятилетиями: народ страны имеет право на национальное богатство, и он должен иметь возможность реализовать это право, — отметил советник президента.

По словам Устенко, введение экономического паспорта может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране.

Советник Зеленского также раскрыл детали, как будет действовать экономический паспорт:

• до достижения ребенком совершеннолетия средства будут накапливаться на персонифицированном счете;

• доступ к счету ребенок получит с 18 лет (т.е. после достижения совершеннолетия);

• потратить средства можно будет на образование, а также на приобретение своего жилья.

– По расчетам Офиса, исходя из текущих цен и прогнозов на 2022 год, ставится задача, чтобы каждый собственник экономического паспорта после достижения 18 лет получил достаточно внушительную сумму, – подчеркнул Олег Устенко.

Источников финансирования экономических паспортов будет несколько:

1. В первую очередь это рентная плата. На Банковой отмечают, что важную роль здесь играет принятый во втором чтении законопроект № 5600, которым увеличиваются ставки рентной платы. Устенко уточнил, что будет перераспределена только часть рентных платежей.

2. Другие источники – это часть поступлений от приватизации; часть средств от борьбы со скрутками и контрабандой. Устенко не смог уточнить, о какой именно части средств идет речь. По его словам, сумма обсуждается.

До того, как дети получат доступ к аккумулированным средствам, они будут инвестированы в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

– Президент настаивает на том, чтобы эти средства были инвестированы в финансовые инструменты с минимальными рисками. Таких инструментов не так много на финансовом рынке, поэтому в основном рассматривается вложение этих средств в ОВГЗ. Поскольку они, например, на сегодняшний день имеют доходность выше инфляции и минимальных рисков, — объяснил Устенко.

Советник президента предположил, что в будущем круг инвестиционных инструментов может быть расширен.

Устенко также заверил, что весь процесс будет максимально прозрачным. Обсуждаются механизмы управления фондом, из которого будут финансироваться экономические паспорта.

Сегодня утром, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский сообщил, что планирует внести в ВР законопроект об экономическом паспорте украинца. Глава государства хочет это сделать до 10 декабря.

Согласно замыслу, средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах украинских детей. А по достижении совершеннолетия они смогут их использовать для получения образования в Украине или же покупки собственного жилья.