Економічний паспорт, появу якого сьогодні анонсував президент України Володимир Зеленський, зможуть отримати діти, народжені з 2019 року.

Про це розповів радник глави держави Олег Устенко. За його словами, зараз ще триває обговорення нової ідеї в рамках робочої групи при Офісі президента України.

– Проте, найімовірніше, ці накопичення будуть створені для дітей, які народилися з 2019 року. Такий перерозподіл народного багатства вирішує цілу низку питань, і насамперед такого важливого, як відновлення соціальної справедливості. Абсолютно змінюється філософія, яка вирощувалась десятиліттями: народ країни має право на національне багатство, і він повинен мати можливість реалізувати це право, – зазначив радник президента.

За словами Устенка, запровадження економічного паспорта може позитивно вплинути на демографічну ситуацію в країні.

Радник Зеленського також розкрив деталі, як діятиме економічний паспорт:

• до досягнення дитиною повноліття кошти накопичуватимуться на персоніфікованому рахунку;

• доступ до рахунку дитина отримає з 18 років (тобто після досягнення повноліття);

• витратити кошти можна буде на здобуття освіти, а також на придбання свого житла.

– За розрахунками Офісу, виходячи з поточних цін та прогнозів на 2022 рік, ставиться завдання, щоб кожен власник економічного паспорта після досягнення 18 років отримав досить значну суму, – наголосив Олег Устенко.

Джерел фінансування економічних паспортів буде декілька:

1. Передусім це рентна плата. На Банковій зазначають, що тут важливу роль відіграє ухвалений у другому читанні законопроект №5600, яким збільшуються ставки рентної плати. Устенко уточнив, що буде перерозподілена лише частина рентних платежів.

2. Інші джерела – це частина надходжень від приватизації; частина коштів від боротьби зі скрутками та контрабандою. Устенко не зміг уточнити, про яку саме частину коштів йдеться. За його словами, сума обговорюється.

До того, як діти отримають доступ до акумульованих коштів, вони будуть інвестовані в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).

– Президент наполягає на тому, щоб ці кошти були інвестовані у фінансові інструменти з мінімальними ризиками. Таких інструментів не так багато на фінансовому ринку, тому переважно розглядається вкладення цих коштів в ОВДП. Оскільки вони, наприклад, на сьогодні мають прибутковість вищу за інфляцію та мінімальні ризики, – пояснив Устенко.

Радник президента припустив, що в майбутньому коло інвестиційних інструментів можуть розширити.

Устенко також запевнив, що весь процес буде максимально прозорим. Наразі обговорюються механізми управління фондом, з якого фінансуватимуться економічні паспорти.

Сьогодні зранку під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський повідомив, що планує внести до ВР законопроект про економічний паспорт українця. Глава держави хоче це зробити до 10 грудня.

Згідно із задумом, кошти від плати за використання надр накопичуватимуться на персональних рахунках українських дітей. А після досягнення повноліття вони зможуть їх використати для здобуття освіти в Україні або ж купівлі власного житла.