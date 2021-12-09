Долги за коммуналку растут: за какие услуги украинцы не платят

В октябре этого года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги только 12,4 млрд грн из необходимых 16,4 млрд грн. Это 75,2% от начисленной за этот период суммы.

В связи с этим по состоянию на конец октября задолженность населения по оплате коммунальных услуг выросла до следующего уровня:

за поставку и распределение природного газа – 26,1 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 19,3 млрд грн;

за снабжение и распределение электрической энергии – 7 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Стоимость коммунальных услуг в 2022 году вырастет. Власти уже приняли решение о подорожании теплоснабжения, однако вместе с этим вырастут и другие тарифы на показатели в платежах.

Так, эксперты прогнозируют, что электроэнергия в 2022 году подорожает на 20–45% для бытовых потребителей и на 50–70% для бизнеса. Стоимость отопления и горячей воды вырастет от 50 до 70%.

Какой будет стоимость коммунальных услуг в 2022 году — читайте в нашем материале.

Источник: Госстат