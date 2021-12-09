Долги за коммуналку растут: за какие услуги украинцы не платят

В октябре этого года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги только 12,4 млрд грн из необходимых 16,4 млрд грн. Это 75,2% от начисленной за этот период суммы.
В связи с этим по состоянию на конец октября задолженность населения по оплате коммунальных услуг выросла до следующего уровня:
- за поставку и распределение природного газа – 26,1 млрд грн;
- за поставку тепловой энергии и горячей воды – 19,3 млрд грн;
- за снабжение и распределение электрической энергии – 7 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.
Стоимость коммунальных услуг в 2022 году вырастет. Власти уже приняли решение о подорожании теплоснабжения, однако вместе с этим вырастут и другие тарифы на показатели в платежах.
Так, эксперты прогнозируют, что электроэнергия в 2022 году подорожает на 20–45% для бытовых потребителей и на 50–70% для бизнеса. Стоимость отопления и горячей воды вырастет от 50 до 70%.
Какой будет стоимость коммунальных услуг в 2022 году — читайте в нашем материале.
Источник: Госстат