Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік.

Документ набув чинності 17 грудня. Про це йдеться у наказі міністерства від 11.10.2021 №313.

Право затверджувати цей перелік відомство отримало згідно із законом Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку, що змінив ч. 11 ст. 1 закону Про військовий обов’язок і військову службу. Раніше його затверджував Кабмін.

Відтепер стати на військовий облік – це не право українських жінок, а обов’язок. Це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Директори підприємств повинні проконтролювати, щоб на військовий облік стали всі жінки, які працюють у компанії, та перевіряти наявність документів у нових працівників. За прийом на роботу без цього документа передбачений штраф.

Зазначається, що перелік охоплює сотні спеціальностей та професій, які “заховані” у класифікаційні угруповання Класифікатора професій, або споріднені спеціальності, за якими готували фахівців навчальні заклади у різні роки. Наприклад, за професіями на облік мають стати головний бухгалтер, завідувач канцелярії, менеджери, начальник юридичного відділу.

До переліку професій включені, зокрема, архітектор, мистецтвознавець, психолог, редактор, журналіст, археолог, кресляр, економіст, бібліотекар, музеєзнавець, тесляр тощо.

Що потрібно, аби стати на військовий облік?

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є).

До кінця року Міноборони розробить алгоритм взяття жінок на військовий облік. Він з’явиться на сайті військкоматів або міністерства. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Воронкова.

— Я зателефоную у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм, і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів, — запевнила Воронкова.

Вона зазначила, що за можливості на облік можна буде стати в онлайн-режимі, якщо це “буде можливо з точки зору безпеки”.

Джерело: Наказ МОУ, Громадське радіо