24 декабря в Донбассе пророссийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного вооружения.
Один украинский воин получил ранение, его госпитализировали. Состояние его здоровья – средней тяжести.
В направлении Новозвановки боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки вели огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новолуганского кафиры применили стрелковое оружие.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
С начала суток, 25 декабря, обстрелы не зафиксированы.
Напомним, что 21 декабря незаконные вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.