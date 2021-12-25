24 декабря в Донбассе пророссийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного вооружения.

Один украинский воин получил ранение, его госпитализировали. Состояние его здоровья – средней тяжести.

В направлении Новозвановки боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки вели огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новолуганского кафиры применили стрелковое оружие.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала суток, 25 декабря, обстрелы не зафиксированы.

Напомним, что 21 декабря незаконные вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.