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Факты / Украина / Общество

На Донбассе ранен украинский воин — штаб ООС

Марта Бондаренко редактор ленты
Військовий

24 декабря в Донбассе пророссийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного вооружения.

Один украинский воин получил ранение, его госпитализировали. Состояние его здоровья – средней тяжести.

В направлении Новозвановки боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки вели огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новолуганского кафиры применили стрелковое оружие.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала суток, 25 декабря, обстрелы не зафиксированы.

Напомним, что 21 декабря незаконные вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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