Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 21 декабря три раза нарушили режим прекращения огня, один из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Сейчас воин находится в лечебном учреждении. Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.

По данным штаба ООС, в течение суток враг вел огонь из стрелкового оружия в направлении Широкино.

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

Кроме того, в районе Красногоровки украинские военные обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат противника типа Квадро.

Нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск по состоянию на 07.00 не зафиксировано.

Источник: Штаб ООС