Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 21 декабря три раза нарушили режим прекращения огня, один из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Сейчас воин находится в лечебном учреждении. Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.
По данным штаба ООС, в течение суток враг вел огонь из стрелкового оружия в направлении Широкино.
Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.
Кроме того, в районе Красногоровки украинские военные обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат противника типа Квадро.
Нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск по состоянию на 07.00 не зафиксировано.
Источник: Штаб ООС