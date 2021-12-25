24 грудня на Донбасі проросійські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Один український воїн дістав поранення, його госпіталізували. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

У напрямку Новозванівки бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм, у бік Катеринівки вели вогонь із підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік від Новолуганського окупанти застосували стрілецьку зброю.

Крім того, в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби, 25 грудня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що 21 грудня незаконні збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.