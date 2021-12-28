У Міністерстві оборони України працюють над тим, щоб перевести в онлайн-формат та автоматизувати процедуру військового обліку українців у частині, в якій це буде технічно можливо.

Про такі плани повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона заявила, що протягом 2022 року Генеральний штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми.

Ганна Маляр нагадала, що військовий облік для жінок – це не призов і не мобілізація. За її словами, він необхідний, щоб навести лад та знати потенціал. Адже однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014 році, була зруйнована система військового обліку.

– Військовий облік жінок був і раніше. Приміром, постановою КМУ від 1994 року передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Цікаво, що до 2008 року було заборонено оприлюднювати цю постанову. Відтоді частина професій зникла, інші – з’явились. Тому порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення, – пояснила вона.

17 грудня в Україні набув чинності указ Міноборони про розширення списку професій жінок, який зобов’язує їх стати на військовий облік.

Серед тих, хто потрапив до списку – музиканти, журналісти, програмісти, піарники, юристи, соцпрацівники, працівники ресторанів та готелів та багато інших. На облік у військкоматі потрібно буде стати до кінця 2022 року.

Повний перелік професій жінок-військовозобов’язаних і все, що потрібно знати про військовий облік – читайте у матеріалі.

Джерело: Ганна Маляр