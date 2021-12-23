На прошлой неделе, 17 декабря, в Украине вступил в силу указ Минобороны о расширении списка профессий женщин, который обязывает их встать на воинский учет.

Кого касаются изменения, кто под них попадает и как избежать призыва – читайте в материале Фактов ICTV.

Согласно тексту документа, опубликованному в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов Минюста, список профессий женщин-военнообязанных расширен до более чем сотни сфер деятельности.

Пригодными к воинской службе считают здоровых женщин в возрасте от 18 лет до 60. Среди попавших в список – музыканты, журналисты, программисты, пиарщики, юристы, соцработники, работники ресторанов и гостиниц и многие другие.

Полный перечень профессий женщин-военнообязанных можно увидеть в документе:

Все, кто попал в этот список, обязаны будут отметиться в военкомате. По данным ВСУ, сделать это необходимо будет до конца 2022 года.

Таким образом, до конца 2022 года руководителей предприятий и организаций, в которых работают женщины, как и самих будущих военнообязанных, не будут привлекать ни к какой ответственности.

В то же время по завершению срока, в 2023 году, штраф за отказ женщины становиться на воинский учет составит от 850 до 1500 грн, руководителя ее предприятия или организации оштрафуют на сумму от 5,5 тыс. до 8,5 тыс. грн.

Минобороны объясняет постановку женщин на воинский учет необходимостью накопления человеческого ресурса для армии в мирное время. Там пообещали разработать алгоритм взятия женщин на воинский учет до конца 2021 года.

В ВСУ подчеркивают: беременные женщины и женщины с детьми не освобождаются от взятия на воинский учет. При этом, согласно законодательству о воинской обязанности и военной службе, существуют критерии отсрочки от взятия на учет: например, по семейным обстоятельствам, из-за учебы или по состоянию здоровья.

Тем временем в Слуге народа не исключили сокращение списка профессий для воинского учета женщин.

Вставших на учет женщин, как сообщается, могут призвать на службу или в случае военного положения в стране, или при мобилизации – но и в том, и в ином случае необходимо согласие военнообязанной.

Но при этом в военное время военнообязанные не смогут покидать страну.

В ВСУ уверяют: взятие женщин на учет не нужно связывать с возможным вторжением Российской Федерации в Украину, которое обсуждают в последние месяцы.

Для того, чтобы встать на воинский учет, необходимы следующие документы: