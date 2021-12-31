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Факты / Украина / Общество

В Одессе в пунктах приема новогодние елки будут обменивать на сладкие подарки

Юля Захарченко редактор ленты
В Одессе в пунктах приема новогодние елки будут обменивать на сладкие подарки

С субботы, 1 января 2022 года, во всех районах Одессы начнут обменивать в специальных пунктах приема новогодние елки на сладкие подарки.

По данным Одесского городского совета, в первый день 2022 года можно сдать праздничное дерево с 14.00 до 15.00 в ближайшем пункте.

Начиная со 2 января, они будут работать с 9.00 до 16.00 в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 (то есть на час меньше) в выходные.

По традиции, каждый гражданин сможет получить сладкий подарок за новогоднюю елку.

Пункты приема елок в Одессе

В Одесском городском совете отметили, что такая инициатива отлично работала в прошлые годы. Многие жители Одессы принесли праздничные деревья на специальные площадки, а не оставляли новогодние елки во дворах возле контейнеров.

Все хвойные деревья из пунктов приемов передадут на переработку и используют как удобрения.

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Фото: Pexels

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