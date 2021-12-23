Украинские елочные игрушки покорили Европу: как изготавливают шарики ручной работы

Елочные игрушки, изготовленные в небольшом поселке Ковшаровка Харьковской области, покорили Европу. Местная фабрика производит украшения как для Украины, так и для экспорта. Чем именно наши игрушки заинтересовали европейцев – узнавали Факты ICTV.

Производство требует мастерства – на фабрике мастер Милия нагревает стеклянную колбу до 800° C – заготовка под игрушку становится пластичной и позволяет изменять форму. За день может выдать три сотни таких шаров. Правда, сейчас это в основном для эксклюзивных заказов — потому что готовые изделия дешевле закупить в Китае.

– Нужно понять стекло и сойтись с ним душой. Оно плывет и мягкое – а его надо поймать руками, – рассказывает мастер фабрики игрушек Милия Прохоренкова.

Шарик красят, сушат в течение часа и отправляют в лабораторию красоты — игрушка готова к украшению.

В каждом лотке трафарет с элементом рисунка и подходящая краска. Картинку собирают как пазл.

В большинстве своем автомат наносит только контуры, а уже краски и украшения добавляют рисовальщицы. В их цехе сейчас тигровый аншлаг — заготовлявшие в течение года игрушки с символом 2022-го уже раскупили, а заказы поступают и поступают.

– Они ручной работы, робот наносит только изображение, все остальное мы делаем своими руками, – рассказывает мастерица.

Именно такие игрушки с животными удивили европейцев во время выставки во Франкфурте, там Ковшаровская фабрика ежегодно демонстрирует свои изделия. У стенда украинцев всегда были посетители и всегда улыбались, рассказывает руководительница. А вот заказывают европейцы совсем другие украшения – в Германии любят избушки в снежном лесу. Французы – пастельные тона и пейзажи. А в Израиль импортируют игрушки с символами года — они нравятся тамошним эмигрантам.

– Наша игрушка совсем отличается от европейской – и дизайном, и направлением своим, они у них более приглушенные, серые, а у нас яркие, красивые, поэтому они находят свой рынок сбыта, – рассказывает директор фабрики игрушек Ирина Ковалевская.

Работает фабрика круглогодично, производят более миллиона украшений ежегодно и большинство продают все же в Украине, утверждает руководитель фабрики. И хотя в разгаре тигровый сезон, здесь уже готовятся к 2023 году — когда в тренде будут кролики.

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