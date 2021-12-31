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В Одесі у пунктах прийому новорічні ялинки обмінюватимуть на солодкі подарунки

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Одесі у пунктах прийому новорічні ялинки обмінюватимуть на солодкі подарунки

З суботи, 1 січня 2022 року, в усіх районах Одеси розпочнуть обмінювати у спеціальних пунктах приймання новорічні ялинки на солодкі подарунки.

За даними Одеської міської ради, у перший день 2022 року можна здати святкове дерево з 14.00 до 15.00 у найближчому пункті.

Починаючи з 2 січня, вони працюватимуть з 9.00 до 16.00 у робочі дні та з 9.00 до 15.00 (тобто на одну годину менше) у вихідні.

За традицією, кожен громадянин зможе отримати солодкий подарунок за новорічну ялинку.

Пункти прийому ялинок в Одесі

В Одеській міській раді зазначили, що така ініціатива чудово працювала у минулі роки. Багато жителів Одеси принесли святкові дерева на спеціальні майданчики, а не залишали новорічні ялинки у дворах біля контейнерів.

Усі хвойні дерева з пунктів приймання передадуть на перероблювання та надалі використають як добрива.

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Фото: Pexels

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