На востоке Украины, 31 декабря, один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
В Донецкой области, неподалеку от Травневого пророссийские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки стреляли из стрелкового оружия.
В сторону Водяного боевики вели огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, однако не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 07:00, 1 января на Востоке зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Оккупанты стреляли огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в направлении Широкино. Вблизи Новолуганского вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Водяного наемники открывали огонь из противотанковых гранатометов.
29 декабря на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников. В штабе ООС сообщили, что один боец получил ранение.