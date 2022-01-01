На востоке Украины, 31 декабря, один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

В Донецкой области, неподалеку от Травневого пророссийские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки стреляли из стрелкового оружия.

В сторону Водяного боевики вели огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, однако не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 07:00, 1 января на Востоке зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Оккупанты стреляли огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в направлении Широкино. Вблизи Новолуганского вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Водяного наемники открывали огонь из противотанковых гранатометов.

29 декабря на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников. В штабе ООС сообщили, что один боец ​​получил ранение.