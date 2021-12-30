На Донбассе за прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников. В штабе ООС сообщили, что один боец ​​получил ранение.

— В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести, — сообщили в пресс-центре.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Трехизбенки окупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия неподалеку от Новоселовки. В окрестностях Золотого-4 боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

В штабе ООС отметили, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7.00, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.