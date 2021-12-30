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Факты / Украина

На Донбассе пророссийские наемники ранили украинского бойца

Мария Степанюк редактор ленты
ООС, Донбас, війна на Донбасі

На Донбассе за прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников. В штабе ООС сообщили, что один боец ​​получил ранение.

— В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести, — сообщили в пресс-центре.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Трехизбенки окупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия неподалеку от Новоселовки. В окрестностях Золотого-4 боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

В штабе ООС отметили, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7.00, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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Источник: Штаб ООС

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