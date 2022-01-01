На сході України, 31 грудня, один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

На Донеччині, неподалік Травневого проросійські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки стріляли зі стрілецької зброї.

У бік Водяного бойовики вели вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, проте не застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 07:00 1 січня на Сході зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Окупанти стріляли вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у напрямку Широкиного. Поблизу Новолуганського вели обстріл з гранатометів та стрілецької зброї. У бік Водяного найманці відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

29 грудня на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку проросійських найманців. У штабі ООС повідомили, що один боєць зазнав поранення.