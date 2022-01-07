В Минобороны разъяснили, как будут формировать подразделения территориальной обороны. В добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в войсках или правоохранительных органах.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице социальной сети Facebook.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях и правоохранительных органах.

Однако будут брать и не служивших украинцев. Комплектование добровольческих формирований территориальных общин будет производиться на добровольной основе.

Об этом говорится в статье 9 Закона Украины Об основах национального сопротивления. Граждане Украины смогут войти в состав после принесения присяги добровольца территориальной обороны.

Для зачисления в подразделение необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор, а также подписать контракт добровольца территориальной обороны.