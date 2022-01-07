Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

У Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Міноборони України розповіли, як формуватимуть підрозділи тероборони

У Міноборони роз’яснили, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони. До добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив у війську чи правоохоронних органах.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Однак братимуть і українців, які не служили. Комплектування добровольчих формувань територіальних громад здійснюватиметься на добровільній основі.

Про це йдеться у статті 9 закону України Про основи національного спротиву. Громадяни України зараховуються до складу після складення присяги добровольця територіальної оборони.

Для зарахування до підрозділу необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір, а також підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Читайте
Крім медиків: нардепи пропонують ставити жінок на військовий облік лише за бажанням

Фото: Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка