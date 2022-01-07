У Міноборони роз’яснили, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони. До добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив у війську чи правоохоронних органах.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Однак братимуть і українців, які не служили. Комплектування добровольчих формувань територіальних громад здійснюватиметься на добровільній основі.

Про це йдеться у статті 9 закону України Про основи національного спротиву. Громадяни України зараховуються до складу після складення присяги добровольця територіальної оборони.

Для зарахування до підрозділу необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір, а також підписати контракт добровольця територіальної оборони.