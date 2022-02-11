Эффект ощутят 1,5 млн украинцев: Зеленский анонсировал программу по термомодернизации

Президент Володомир Зеленский инициировал масштабную программу термомедернизации, которая охватит около 5 тыс. жилых домов по всей Украине.

– Мною инициирована программа, целью которой является уменьшение потребления энергоносителей. Сейчас мы запускаем очень важную и сложную программу термомодернизации. Я думаю, это важная защита для граждан, в этом будущее нашего государства, – сообщил глава государства на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

По словам главы государства, программа большая и сложная, однако зависимость от энергоносителей любого государства не должна оказывать влияние на отопительный период.

– Поэтому в этом году будут осуществлены мероприятия по запуску этой программы. Это около 5 тыс. жилых домов по всей Украине. Результаты смогут почувствовать 1,5 млн граждан, которые уже в следующем отопительном сезоне будут платить за тепло до 60% меньше. Речь идет о 700 тыс. семей, проживающих в многоэтажках, – объяснил президент.

Зеленский уверяет, что реализация программы за отопительный сезон 2022-2023 годов позволит сэкономить до 8 млрд грн.