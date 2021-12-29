Кабинет министров Украины поддержал Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года. Он предусматривает сокращение потребления энергии в стране и ряд других мер.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, план разработан во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и направлен на внедрение европейских норм в сфере энергоэффективности.

В плане определена национальная цель по энергоэффективности в Украине до 2030 года: первичное потребление энергии в Украине должно сократиться на 22,3%, а конечное – на 17,1%.

– Первичное и конечное потребление электроэнергии в Украине в 2030 году не должно превышать 91,5 млн тонн и 50,5 млн тонн нефтяного эквивалента. То есть первичное – это так называемая непреобразованная энергия (нефть, газ, уголь), а конечное – это потребленная энергия (например, электроэнергия), — объяснил Галущенко.

Министр уточнил, что Национальный план предусматривает и сокращение выбросов углерода на 56,6 млн тонн.

По словам Галущенко, запланирован ряд мер по повышению уровня энергоэффективности в разных секторах экономики Украины (речь идет о транспорте, энергетике, промышленности, жилищном и бюджетном секторах).

Эти меры предусматривают: стимулирование энергоэффективности промышленных предприятий и жилых домов; энергомаркировку и экодизайн; упрощение админпроцедур по энергоэффективности в домах; полный коммерческий учет тепла и воды; повышение осведомленности среди потребителей энергии и т.д.

Выполнение отдельных мероприятий, согласно плану, начнут в 2022 году.

1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал старт Большой термомодернизации в 2022 году. В планах – утеплить тысячи многоэтажных домов, больниц, школ и детсадов.

Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, целью программы по утеплению многоквартирных домов является сокращение потери тепла и потребления газа. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению суммы в коммунальных платежках украинцев.